08:04

L'India scommette sulle crociere. Il ministro del Turismo dell'Unione, Kishan Reddy, ha infatti definito alcuni punti all’ordine del giorno nello sviluppo futuro di questo mercato.

In primo piano l’aumento numero di crocieristi, che dovrebbero raggiungere i 4 milioni entro il 2041 rispetto ai 300mila di quest'anno.

Fra gli altri obiettivi, la realizzazione di tre nuovi porti internazionali entro il 2024 e l’aumento del numero di navi da crociera in transito nei porti indiani, passando da 208 nel 2023 a 500 entro il 2030, per arrivare a mille100 entro il 2047.

Lo scopo finale è di ottenere circa 4,9 miliardi di dollari di entrate dalle crociere entro il 2041.

In dettaglio, il terminal crocieristico internazionale di Mumbai sarà operativo entro dicembre di quest'anno, quello di Mormugao a Goa entro novembre e il terminal di Visakhapatnam inizierà a funzionare il prossimo mese.

Un lussuoso terminal crociere da 2 milioni di dollari è stato recentemente inaugurato al porto di Chennai, distribuito su un'area di 2.880 metri quadrati con una capacità di ospitare 3mila passeggeri.

Inoltre, sono in corso piani per sviluppare nuovi terminal per il turismo da crociera nei circuiti di Andamans, Puducherry e Lakshadweep.



Il mese scorso, la prima nave da crociera internazionale dell'India , la Empress di Cordelia Cruises, è salpata da Chennai verso lo Sri Lanka. E Costa Crociere ha annunciato 23 nuove partenze nel Paese per l'inverno.

Inoltre, sono stati messi in campo investimenti per migliorare le infrastrutture portuali, ridurre le tasse portuali e garantire l'attracco prioritario alle navi da crociera. Ma c’è ancora molto da fare per implementare la procedura di autorizzazione standard in tutti i porti e ridurre i requisiti di documentazione.



“Nei porti principali come Mumbai, se più navi fanno scalo nel porto in un giorno, l'infrastruttura si trova in difficoltà. I porti devono essere rimodernati per accogliere le navi da crociera" ha affermato in un intervento riportato da Skift Ratna Chadha, co-fondatrice e presidente di Tirun Travel Marketing.

"A meno che non vengano implementate politiche e procedure chiare, è difficile commercializzare l'India come destinazione per le crociere" ha aggiunto.



L'attuale politica fiscale e la mancanza di coordinamento tra le agenzie governative sono state identificate come altre "minacce" alla potenziale crescita del turismo crocieristico.

“Ciò che il settore crocieristico indiano ancora non sa è come gestire gli elementi finanziari - ha affermato Nalini Gupta, amministratore delegato di Lotus Destinations, aggiungendo che la riforma fiscale è urgente. Un'altra sfida, ha affermato Gupta, è che le crociere non sono molto conosciute in India, anche se ciò potrebbe cambiare rapidamente.