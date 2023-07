Incendi in Canada, nessun impatto sul turismo

16:24

Gli incendi che si sono verificati negli scorsi giorni in diverse zone del Canada non stanno avendo effetti sui flussi turistici. Ad affermarlo sono gli stessi operatori del comparto del Paese.

Come riporta travelweekly.com, si segnalano solo alcuni disguidi per gli spostamenti in treno. In definitiva, l'impatto sul settore del travel viene considerato piuttosto limitato.



Gli incendi proseguono dalla scorsa primavera e hanno costretto alcuni gruppi e passeggeri che avevano programmato viaggi in treno a modificare i loro itinerari o a muoversi con mezzi di trasporto alternativo.



Alcuni fornitori hanno precisato che potrebbe essere necesario modificare orari o giorni di alcune esperienze. Inoltre, taluni operatori forniscono ai clienti mascherine per difendere le vie respiratorie in caso di problemi relativi all'aria, che tuttavia non sono mai arrivato al punto da compromettere le attività dei turisti.