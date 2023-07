Boston, il mare e la città: viaggio nella storia degli States

19:30

Boston, una città che vive da sempre uno stretto contatto con il mare. Ed è proprio qui, dal suo Waterfront, che può prendere il via un tour alla scoperta di questa destinazione.

Si tratta di una passeggiata di circa 70 km nota come Boston Harbor Walk, lungo la quale ci si può spostare dal cuore della city fino all’estremo sud.



La zona è raggiungibile a bordo di un water taxi (disponibile anche per muoversi da e verso il Logan International Airport) e offre l’opportunità di rilassarsi durante brevi crociere nella baia o per salpare alla volta di escursioni marine. Proprio qui, infatti, da maggio a ottobre, i visitatori hanno modo di imbarcarsi per esplorare le 34 isole del Boston Harbor Islands National and State Park o, per un contatto diretto con la fauna oceanica, cimentarsi nel whale watching con partenza dal New England Aquarium.



Vale una sosta la Miel Brasserie all’interno dell’InterContinental Boston per un pranzo ristoratore prima di proseguire verso la Rose Kennedy Greenway. È la parallela della Boston Harbor Walk, un’area pedonale dove perdersi nel verde dei giardini, nelle suggestioni di fontane e installazioni artistiche e nei sapori dei numerosi food track che popolano la via durante i mesi estivi.



Altro quartiere sul mare di cui prendere nota è Charlestown. Punto d’arrivo del Freedom Trail, percorso di 4 km che tocca 16 landmark di rilevanza storica, il distretto ospita il Bunker Hill Monument, sito in cui si è svolta la prima battaglia della Rivoluzione Americana, il Charlestown Navy Yard, uno dei primi arsenali degli States e la Uss Constitution, la più antica nave da guerra al mondo ancora in grado di solcare le onde e che, in occasione dei festeggiamenti del 4 luglio, trasporta i passeggeri per un breve itinerario andata e ritorno con tanto di cerimoniale militare e ventuno cannonate di saluto alle 12 in punto.