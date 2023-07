Fto: la prossima convention si svolgerà in Israele

15:35

E’ Israele la destinazione selezionata da Fto come location per la convention di gennaio 2024.

L’annuncio è stato dato in occasione della convention di quest’anno svoltasi a Milano.



L’iniziativa di Fto e Ufficio nazionale israeliano del Turismo insieme a Ita Airways concretizza una sinergia che dimostra come il settore del turismo possa e debba fare sistema a favore dell’intera economia del Paese, portando in dote all’Italia una visione di lungo periodo che punta sulla programmazione e sulla definizione degli scenari oltre le contingenze. Una visione che valorizza, anche grazie al contributo di Ita Airways, la collocazione strategica della Penisola nello scacchiere globale dei viaggi, rafforzando in particolare gli antichissimi legami culturali, logistici e geopolitici che tengono stretto il nostro Paese allo Stato di Israele.

La vitalità di Tel Aviv, ma anche capitale globale del divertimento per il turismo giovane. La spiritualità sincretica di Gerusalemme, crocevia religioso e culturale senza eguali. E poi le bellezze naturali della regione di Tiberiade o del deserto del Negev. Ingredienti attrattivi che beneficiano, tra l’altro, di un ecosistema turistico all’avanguardia nel mondo, dato anche l’alto numero di start-up innovative che offrono servizi alle aziende del turismo organizzato. Dunque, il dialogo tra le imprese di Fto e gli operatori israeliani non può che rappresentare una contaminazione vincente per il sistema Italia.



"Siamo onorati di accogliere nel prossimo mese di gennaio nella nostra Israele un'associazione così prestigiosa per il turismo organizzato come Fto. Siamo certi che la nostra destinazione saprà sorprendere positivamente chi ancora non la conosce e rafforzare le tipologie di promozione in chi già la promuove, grazie ad un privilegiato momento di co-working" ha detto Sara Salansky, senior department manager, marketing administration, Israel Ministry of Tourism.