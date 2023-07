Amsterdam chiude un terminal crociere per combattere l’overtourism

14:01

Il consiglio comunale di Amsterdam contro il turismo di massa. È da qui che giunge la decisione di chiudere un terminal crociere nel centro cittadino e limitare dunque i flussi incontrollati nella capitale olandese.

Un provvedimento che arriva dopo un'analisi dei tassi di inquinamento generato dalle navi da crociera, una situazione incompatibile con gli obiettivi di sostenibilità della città che si somma ad altre motivazioni di carattere tecnico. Pare infatti, come riporta theguardian.com, che il passaggio delle crociere crei un vero e proprio blocco dei lavori per la costruzione di un nuovo ponte che andrà a collegare il quartiere storico a sud e la zona di Noord.



Già da mesi Amsterdam ha inserito, inoltre, una serie di restrizioni per garantire la quiete del centro, tra cui il divieto di fumare cannabis tra le vie del noto Red Light district e la diffusione della campagna 'Stay Away' per scoraggiare i turisti a organizzare festini privati a base di alcol e droga. G. G.