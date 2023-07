11:48

L’ente nazionale ellenico per il Turismo comunica gli ultimi aggiornamenti sulla situazione a Rodi, dove “si è svolta la più grande operazione di evacuazione preventiva della Grecia, trasferendo in sicurezza più di 19mila turisti dalle aree colpite nella parte meridionale dell'isola - aree di Gennadi e Kiotari - alla parte settentrionale incontaminata”.

Pubblicità

Durante questa vasta operazione – prosegue la nota diffusa dall’ente – “nessuna vita umana è stata messa in pericolo e non sono stati riportati feriti. Il trasporto dei vacanzieri è stato effettuato con autobus turistici, imbarcazioni private, navi commerciali, imbarcazioni della Guardia Costiera e automezzi privati. Il piano abitativo comprendeva impianti sportivi climatizzati, sale congressi negli alberghi, spazi pubblici (scuole), strutture delle scuole private, nonché le abitazioni dei cittadini che si sono generosamente offerti di ospitare le persone colpite, considerato il picco della stagione turistica”.



È stata attivata una “vasta rete di fornitori e volontari per garantire a tutti i centri di accoglienza temporanea forniture essenziali come cibo, acqua, vestiti, articoli per l'igiene. Inoltre, sono state aperte più farmacie e domenica sono stati messi in funzione straordinaria i supermercati”.

Il Ministero del Turismo e la sua divisione regionale hanno istituito uno sportello che opera durante l'orario di partenza per assistere chiunque abbia domande. La regione dell'Egeo meridionale ha creato una piattaforma in cui i fornitori di alloggi hanno offerto gratuitamente camere disponibili per sostenere le persone colpite.



A ieri, il 90% dei turisti ha lasciato i centri di accoglienza temporanea, trasferendosi in altre strutture alberghiere, dirigendosi verso l'aeroporto per il volo di ritorno, o rientrando precauzionalmente negli hotel precedentemente lasciati liberi. Il restante 10% circa viene già trasferito negli aeroporti e nelle camere d'albergo. Si stima che entro oggi non ci sarà più nessuno in quegli spazi.



L'aeroporto internazionale di Rodi è pienamente operativo con voli in arrivo e voli per i viaggiatori che tornano nei loro paesi d'origine dagli hotel evacuati e voli delle compagnie aeree e dei tour operator che portano i turisti per le loro vacanze sull'isola.

Inoltre, uno sportello istituito dal Ministero degli Affari Esteri facilita le partenze di persone sprovviste di documenti di viaggio.



I tour operator e le agenzie si sono mobilitati per facilitare il rientro dei propri ospiti nei Paesi d'origine, e i nuovi arrivi sono stati posticipati al 29 luglio, con possibilità di proroga di qualche giorno in più.

Tre alberghi hanno subito danni parziali su circa 75 nell'area colpita. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, l'estensione dell'area interessata copre circa il 10% della superficie totale dell'isola.

Una delegazione governativa, guidata dal ministro del Turismo, Olga Kefalogianni, ha visitato Rodi, ispezionato le strutture che ospitavano i vacanzieri, tenuto incontri con autorità locali e rappresentanti del turismo. Secondo Kefalogianni, "la Grecia vuole inviare un chiaro messaggio di sicurezza all'estero, poiché la sicurezza dei visitatori è fondamentale e la Grecia è in grado di gestire gravi crisi".



Il governo greco ha rilasciato anche le Faq per i visitatori colpiti dagli incendi boschivi sull'isola di Rodi.