Slovenia: turismo in crescita con gli stranieri, crollo dei movimenti interni

14:48

La Slovenia cresce sui mercati internazionali. Nella prima metà del 2023, infatti, il Paese ha accolto complessivamente 2,47 milioni di visitatori ossia un +6% rispetto al 2022.

In questo scenario, notevole è l'incremento dei mercati stranieri che fanno registrare un importante +40%, con quello tedesco saldamente in testa. La Germania rappresenta infatti il 15% del traffico estero con 651mila arrivi, subito seguita da Italia, Austria, Repubblica Ceca e Olanda.



Come riporta triesteallnews.it, crolla invece il turismo interno con un -28%, dato almeno in parte connesso all’abbandono, da parte del governo sloveno, dello strumento dei voucher turistici adottato durante la pandemia.