"Rodi è tornata": il Governo annuncia la fine dello stato d'emergenza

15:25

Rodi è tornata. Questo il messaggio diffuso dal segretario generale dell'ente nazionale ellenico per il turismo, Dimitris Fragakis.



Fragakis ha infatti annunciato ufficialmente che lo stato di emergenza operativa è decaduto sull'isola di Rodi.



“La vita sta tornando alla normalità per l'intera isola di Rodi – si legge nella nota diffusa dal Ministero del Turismo e dall’ente nazionale ellenico per il turismo -, comprese le poche zone che ne sono state colpite. I residenti di Rodi, che sono stati eroici e altruisti durante questi giorni difficili, insieme allo Stato greco, non vedono l'ora di continuare a offrire la loro cura e ospitalità unica ai visitatori stranieri".