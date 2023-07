Boom del turismo in Nord Africa, crescono anche Marocco e Tunisia

15:29

In Nord Africa non c’è solo l’Egitto ad avvicinarsi a tempo di record a dati dell’inbound simili a quelli registrati nel 2019 pre-pandemico.

Se, infatti, questo Paese prevede di chiudere l’anno con circa 15 milioni di arrivi di turisti, anche il Marocco sta bruciando tutti i record. Basti pensare al bilancio di giugno, che si è concluso con un totale di 6,5 milioni di visitatori, in aumento di 21 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2022. Il turismo ha generato per il Marocco un afflusso di valuta forte pari a 41 miliardi di dirham nei primi cinque mesi del 2023, ovvero il 42% in più rispetto ai livelli pre-Covid.



Anche la Tunisia, a corto di liquidità, sta riportando un miglioramento degli indicatori relativi al turismo, con arrivi che, da gennaio a maggio, come spiega The North Africa Post hanno raggiunto i 3,2 milioni, a più 87% sull’anno precedente. Cifre che, tuttavia, in questo caso derivano soprattutto dall’afflusso di visitatori dai mercati vicini, Algeria e Libia in primis.