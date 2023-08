08:08

La Grecia non intende farsi condizionare dai disastri ambientali e conta su agosto per confermare una fiducia internazionale che, guardando ai dati delle prenotazioni per questo mese appena iniziato, si dimostra concreta e solida.

A essere ottimista sul prosieguo di stagione è Lysandros Tsilidis, presidente dell’Associazione ellenica delle agenzie di viaggi e turismo, che ribadisce come “il mese di agosto non si troverà a dover affrontare il problema della carenza di turisti in Grecia”.



Trend positivo

I dati sono confortanti per tutte le destinazioni “che stanno andando bene, nonostante tutto quello che è successo a Rodi. Il tempo – ha aggiunto – aiuterà a superare eventuali problemi che potrebbero essere sorti nelle scorse settimane”.



Chi ha programmato la propria vacanza in Grecia, ha continuato, non sembra desideroso di riprogrammare il soggiorno nelle mete mediterranee concorrenti (anche perché, ha sottinteso, adesso come adesso sarebbe molto difficile trovare posto, visto che è alta stagione per tutti). La prossima settimana, tuttavia, le agenzie di viaggi terranno un incontro straordinario con le associazioni europee dei dettaglianti e dei tour oeprator per essere informate sullo stato delle cose. A Rodi, ha aggiunto, le agenzie di viaggi hanno mostrato una professionalità eccezionale, non abbandonando mai a se stesso alcun cliente.



La situazione delle isole

Ampliando lo sguardo alle altre mete insulari del Paese, come riporta greekcitytimes.com anche quest’anno a fare la parte del leone sarà Creta che, secondo le stime del presidente dell’Unione albergatori di Creta Manolis Tsakalakis, raggiungerà circa sei milioni di arrivi, il 10% in più rispetto allo scorso anno.



E se Mykonos e Santorini rimangono costantemente molto popolari in tutto il mondo, sono già numerose le isole con oltre il 90% di occupazione ad agosto, come ad esempio Lipsi, Samos e Lesvos, Ios, Skopelos, Astypalaia, Andros, Kalymnos, Sifnos, Karpathos, Paros e Naxos.