08:31

Dal prossimo 4 settembre l’Acropoli di Atene introdurrà il numero chiuso giornaliero di visitatori. Per garantire una migliore esperienza e proteggere nel contempo il sito archeologico più importante del Paese, ogni giorno saranno ammessi sull’Acropoli un massimo di 20.000 visitatori distribuiti su 3 fasce orarie.

Lina Medoni, ministro della Cultura della Grecia, ha annunciato il provvedimento, si legge su Hosteltur, che partirà da settembre sull’Acropoli come progetto pilota, ma che dal 1 aprile 2024 verrà esteso a tutti i siti archeologici del Paese dotati di biglietto elettronico.



L'ingresso all'Acropoli sarà suddiviso in tre fasce orarie a partire dalle 8 del mattino e fino alle 20, e riguarderà sia i gruppi che i visitatori individuali.



“Ovviamente il turismo fa bene al Paese, a tutti noi – dice Medoni -. Ma dobbiamo trovare un modo affinché il turismo eccessivo non causi danni al monumento".