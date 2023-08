08:03

Visti più facili per i viaggiatori d’affari diretti in Cina. Il Ministro della Pubblica sicurezza e dell’Immigrazione ha annunciato che il Governo ha intenzione di semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei documenti di ingresso per chi dovrà recarsi nel Paese per motivi commerciali, imprenditoriali o per partecipare a mostre ed eventi fieristici.

Coloro che dovranno raggiungere la Cina di frequente, riporta China Daily, potranno richiedere un ‘business visa’ che consentirà gli ingressi multipli.



Gli obiettivi

L’operazione ha l’obiettivo di favorire le attività commerciali, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e di ricerca nel Paese del Dragone.



Secondo le prime stime del Governo cinese, la misura andrà a beneficio di almeno 700.000 persone all'anno e contribuirà a creare un ambiente economico attrattivo per i mercati internazionali.