di Amina D'Addario

09:05

Sta facendo il pieno di turisti italiani l’Albania. A confermare una tendenza ormai sotto gli occhi di molti operatori è stata la ministra del Turismo albanese Mirela Kumbaro Furxhi: “Nel 2022 - ha spiegato in un’intervista a Repubblica - si è osservato un aumento nel trend degli arrivi dall’Italia, oltre 610 mila, il 72% in più rispetto al 2021. E solo nei primi sei mesi del 2023, l’Albania ha accolto oltre 310 mila visitatori italiani, il 57% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa”.



Ma se molti sono attratti dalle spiagge del Sud e dai prezzi concorrenziali, l’obiettivo del Paese balcanico è quello di attirare un turismo responsabile e lontano dagli eccessi: “Vogliamo gestire i flussi tutelando natura e biodiversità. La nostra visione - ha sottolineato Kumbaro - è proprio questa: turismo sostenibile e turisti d’élite, che soggiornano e spendono”.



Infine, la collaborazione con l’Italia: “Non siamo concorrenti, ma complementari. E ora è il momento di lavorare insieme su progetti nell’interesse di entrambi i Paesi”.