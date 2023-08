Stati Uniti, aumentano del 38% le entrate da turismo internazionale nei primi 6 mesi

11:00

Aumentano le revenue del turismo internazionale negli Usa. Secondo i dati del National Travel and Tourism Office (NTTO) a giugno 2023 i visitatori stranieri hanno speso quasi 17,4 miliardi di dollari in viaggi e attività legate al turismo in Usa, con una crescita del 25% rispetto a giugno 2022.

Per contro, gli americani hanno speso 17 miliardi di dollari in viaggi all’estero, con un avanzo di 404 milioni di dollari nella bilancia commerciale, si legge su eturbonews.



I visitatori internazionali hanno speso più di 102,1 miliardi di dollari in beni e servizi relativi a viaggi e turismo negli Stati Uniti da gennaio a giugno 2023, con un aumento di quasi il +38% rispetto al 2022. I turisti internazionali hanno quindi iniettato, in media, più di 564 milioni di dollari al giorno nell'economia statunitense da inizio anno.