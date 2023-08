Croazia, l’Ente lancia le passeggiate virtuali

12:35

Oltre 60 passeggiate virtuali per conoscere le bellezze della Croazia. Questa la novità lanciata sul portale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, Croazia.hr.

Con la tecnologia VR 360 è possibile così visitare virtualmente 63 destinazioni. I tour sono disponibili in quattro lingue: croato, inglese, italiano e tedesco.



“Investiamo continuamente in canali di promozione e comunicazione e ci teniamo al passo con le tendenze moderne. La digitalizzazione del turismo croato, insieme alla sostenibilità, rappresenta una delle direzioni strategiche chiave del suo ulteriore sviluppo, quindi in futuro aggiorneremo ulteriormente questa piattaforma con nuove soluzioni tecnologiche, nonché materiali per nuove destinazioni e varianti linguistiche”, spiega in una nota Kristjan Staničić, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo.



Disponibile anche la nuova app mobile, Explore Croatia, progettata come uno strumento aggiuntivo per aiutare a esplorare le attrazioni turistiche, i luoghi storici e culturali e le bellezze naturali.