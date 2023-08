Agli Universal Studios di Orlando apre Minion Land

16:34

Ha aperto ufficialmente nel weekend Minion Land agli Universal Studios nell’Universal Orlando Resort. Nato da una collaborazione tra Illumination e il team creativo di Universal, l’area introduce una gamma stravagante di nuove esperienze per famiglie.

Si parte dalla Villan-Con, ‘Il più grande raduno di criminali’ una convention annuale di supercriminali, che è l'ambientazione per la nuova attrazione in cui gli ospiti diventano aspiranti cattivi e provano a unirsi al gruppo di supercriminali di Vicious 6.



Quattro nuovi punti di ristoro si allineano su Illumination Avenue e servono pasti, snack e prelibatezze molte della quali a base di banana, il cibo più amato dai Minions.



All'Illumination Theatre, i personaggi dei film, Minions, Gru, Margo, Edith e Agnes saranno disponibili per foto ricordo con i fans durante tutto il corso della giornata.