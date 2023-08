08:46

Se da una parte l'estate italiana da tutto esaurito non c'è stata, la Penisola ha catturato il cuore di numerose star internazionali. L'Italia piace ai Vip, ma anche ai manager della finanza e agli imprenditori delle big company, e a subire il fascino tricolore sono soprattutto gli americani.

Ne è un esempio il Google Camp nel parco archeologico di Selinunte che ha accolto celebrity come Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. La cultura appassiona Russell Crowe, che sceglie gli Uffizi e gli Scavi di Pompei, mentre la movida chic di Capri è stata animata da Jennifer Lopez libera da figli e marito (Ben Affleck), nel frattempo in viaggio a Firenze.



I geni del tech Elon Musk e Tim Cook si sono rilassati rispettivamente a Portofino e sulle vette dolomitiche, mentre i più riservati Gwyneth Paltrow ed Harry Styles si sono rifugiati l'una in Umbria e l'altro sull'Appennino laziale.

Si parla così di 'egoturismo', quello che come spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc su ilsole24ore.com, fa sì che i Vip che visitano una località funzionino poi come testimonial e traino per quella meta divenendo dunque un importante volano per la promozione del territorio.



"Questi personaggi non si comprano, ma si conquistano - sottolinea Feruzzi -. È necessario che si appassionino a un luogo, ci tornino, invitino amici altrettanto famosi e che allora così nasca il fenomeno".



Gaia Guarino