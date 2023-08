Incendi a Tenerife, la situazione migliora con il contenimento dei focolai

10:10

Gli sforzi per combattere gli incendi divampati a Tenerife negli ultimi giorni stanno finalmente avendo successo. I vigili del fuoco sono infatti riusciti ad allontanare le fiamme dalla zona di confine tra l’area boschiva e quella urbana e nelle prossime ore si deciderà se consentire o meno il ritorno a casa di alcuni residenti di La Esperanza, El Rosario e Arafo.

A combattere gli incendi ci sono in tutto 610 persone tra vigili del fuoco, addetti alla sicurezza e volontari, suddivisi in 22 unità. Secondo quanto riferito dalla Giunta Regionale delle Isole Canarie, come riporta eTurboNews, l'incendio ha ormai colpito 13.383 ettari in 12 comuni.



Rimangono chiuse le vie di accesso stradale alle montagne, in particolare quelle che conducono al Parco Nazionale del Teide, dal Nord e dal Sud dell'isola. Si invita inoltre la popolazione a restare lontana dai focolai per non ostacolare il lavoro dei vigili del fuoco.