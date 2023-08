Abu Dhabi, cresce l'interesse per l'offerta culturale

16:35

Abu Dhabi prosegue sulla via dello sviluppo turistico. In occasione della presentazione del Rapporto annuale 2022, il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ha evidenziato i risultati raggiunti nel far progredire la meta come destinazione culturale e turistica.



Nel 2022 Abu Dhabi ha accolto un totale di 18 milioni di visitatori, di cui 3 milioni hanno visitato i siti culturali con un tasso di soddisfazione del 99%.

L'Emirato ha registrato un aumento di oltre il 70% della capacità alberghiera e i soggiorni con pernottamento hanno raggiunto i 4,1 milioni, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente.

Oltre mille 200 gli eventi Mice organizzati da Adceb, accogliendo un totale di 603 mila visitatori

Inoltre, la destinazione ha raggiunto il 78% di awareness in 12 mercati strategici.