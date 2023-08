Parigi, stop ai monopattini pubblici da settembre

09:19

Niente più monopattini pubblici nè per i residenti nè per i turisti che li sceglievano per muoversi agilmente nelle strade di Parigi. La capitale francese dice addio a questa (contestatissima) tipologia di mezzi, senza possibilità di marcia indietro.

Come riporta ilsole24ore.com è attualmente in corso la rimozione dei 15mila monopattini elettrici: dopodichè, dal prossimo mese, Parigi sarà la prima capitale europea a vietare totalmente questo servizio.



La decisione in realtà arriva 'dal basso', in quanto è figlia del risultato di un referendum cittadino con cui, lo scorso 2 aprile, gli abitanti di Parigi si sono espressi contro questo tipo di mobilità. Ora i tre operatori presenti in città hanno tempo fino al 31 agoato per liberare la capitale dai monopattini.