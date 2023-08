Mattel Adventure Park: il nuovo parco tematico aprirà nel 2024 in Arizona

12:43

Un nuovo parco dei divertimenti si prepara ad aprire i battenti nel 2024: si tratta del Mattel Adventure Park, che, come riporta Il Sole 24Ore, diventerà il primo parco divertimenti indoor/outdoor completamente tematizzato dell’Arizona.

Le montagne russe Hot Wheels e una Barbie Beach House a grandezza naturale sono solo alcune delle attrazioni in corso di realizzazione del parco che aprirà a sud dello State Farm Stadium di Glendale, presso il Vai Resort.

Il Mattel Adventure Park sarà aperto tutto l’anno e comprenderà due montagne russe Hot Wheels, Hot Wheels Bone Shaker: The Ultimate Ride e Hot Wheels Twin Mill Racer.



“Il Mattel Adventure Park - spiega Julie Freeland, senior director of global location based entertainment di Mattel - è un’opportunità straordinaria per dare vita ai nostri marchi. La costruzione è in corso e sono stati fatti progressi sostanziali“.



“Il Mattel Adventure Park è caratterizzato da un design unico e strategico per tutto l’anno, al coperto e all’aperto, che offre ettari di spazio climatizzato per garantire agli ospiti un’esperienza fresca per tutta l’estate qui nel caldo dell’Arizona - ha aggiunto Mark Cornell, presidente di Epic Resort Destinations -. Il nostro team di sviluppo delle attrazioni sta ridefinendo il canale dell’intrattenimento. Questo team continua a trovare modi innovativi per creare attrazioni pionieristiche“.



Tra le altre attrazioni presenti, legate ad altri marchi Mattel, ci sarà Thomas & Friends: World of Sodor, con sette attrazioni e giostre esperienziali adatte a tutta la famiglia.

I fan di Masters of the Universe potranno combattere per Eternia in un’arena di laser tag di 4.500 metri quadrati che riproduce la fortezza di Castle Grayskull, mentre sarà possibile anche giocare a minigolf a nove buche nel percorso ispirato a Magic 8 Ball, Pictionary.