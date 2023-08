Giamaica regina dell'estate caraibica: i dati

08:32

La Giamaica è regina dell’estate caraibica. Lo conferma Edmund Bartlett, ministro del turismo giamaicano, il quale ha dichiarato che il Paese è l’unica nazione dei Caraibi ad avere pienamente incrementato i propri ricavi dopo la pandemia sebbene non sia tornata ancora ai livelli pre-Covid.

La spesa turistica di aprile 2023 è cresciuta del 19,7% rispetto allo stesso mese del 2022, così come gli arrivi aeroportuali a luglio 2023 (+14,7%). Queste cifre sottolineano come la Giamaica si prepari a raggiungere entro fine anno i 3,8 milioni di visitatori con ricavi pari a 4,1 miliardi di dollari.



Come riporta traveldailynews.com, Bartlett ha puntualizzato come il settore turistico continui la sua ripresa e questo grazie al lavoro svolto dal suo ministero con i partner della industry.



Gaia Guarino