Cruise Saudi: accordo per sviluppare il turismo a Jazan

18:23

Cruise Saudi collaborerà con la Royal Commission di Jubail e Yanbu per sviluppare il turismo internazionale nella località di Jazan, nel sud dell'Arabia Saudita.

Pubblicità

Il memorandum d'intesa è stato siglato con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità della destinazione e le esperienze da svolgere in loco muovendosi parallelamente sul piano locale, regionale e globale.



Grande l'entusiasmo di Cruise Saudi per questa collaborazione nata grazie a una visione comune, ossia quella di creare un punto d'accesso via mare per accogliere i visitatori stranieri e condurli verso l'esplorazione di questa parte del Paese. Come riporta seatrade-cruise.com, si tratta di un'area strategica e ad alto potenziale grazie alle spiagge incontaminate sulla costa del Mar Rosso, ai boschi e alle montagne, un porto ideale per l'Arabia Saudita che mira a raggiungere 1,3 milioni di crocieristi entro il 2035.



Gaia Guarino