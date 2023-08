Croazia oltre l’alta stagione: via alla campagna europea sulle vacanze d’autunno

09:19

L’obiettivo è quello di tutti i Paesi del Mediterraneo: destagionalizzare l’incoming cercando di attirare l’interesse dei viaggiatori anche nei periodi a ridosso dell’alta stagione. Anche la Croazia si muove in questa direzioen e, per intercettare i flussi turistici della bassa stagione, ha ideato ‘Experience Croatia…Your memories are on us’, la nuova campagna promozionale che partirà in questi giorni per rpolungarsi fino a fine ottobre nei principali mercati emissori europei.

Al centro della promozione le attività nautiche, le bellezze naturalistiche, l’enogastronomia, il turismo attivo e quello culturale. “In questa alta stagione – sottolinea a The Dubrovnik Times Kristjan Staničić, direttore dell'Ente Croato per il Turismo – la Croazia ha registrato un aumento degli arrivi di 8 punti percentuali e dei pernottamenti di 2 punti rispetto allo scorso anno. L’obiettivo ora è di mantenere questi risultati anche negli altri mesi, da qui la decisione di lanciare una nuova campagna”.



In aggiunta a questa iniziativa l’ente ha avviato sui social media ‘The Great Croatian Road Trip’, che promuove in 14 mercati europei il turismo self-drive con suggerimenti di viaggio su attrazioni naturalistiche e testimonianze culturali del Paese, per itinerari all’insegna del viaggio lento e consapevole, facendo leva sull’accessibilità economica e la qualità dell’offerta dei mesi di spalla.