La Cina cambia le regole d'ingresso nel Paese. Cade così l'ultima barriera anti-Covid prevista per i turisti internazionali: a partire da domani, mercoledì 30 agosto, per chi arriva dall'estero non sarà più necessario presentare un tampone negativo prima di varcare il confine.

Una riapertura totale, dunque, una piena ripartenza dopo la pandemia e dopo lo stop - risalente al mese di gennaio - all'obbligo di quarantena per i cittadini cinesi di rientro da altre parti del mondo.



I passi verso la riapertura

Come riporta travelpulse.com, tra i provvedimenti presi recentemente dal Governo locale vi è altresì l'ampliamento della lista dei Paesi che è possibile visitare in sicurezza con tour di gruppo (Australia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti) e il conseguente aumento, da parte delle compagnie aeree, del numero di voli internazionali operati da e verso la Cina.



