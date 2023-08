Red Sea Global, nuova partnership con Wttc per i viaggi responsabili

09:45

Red Sea Global ha siglato una partnership con il World Travel & Tourism Council con lo scopo di collaborare mettendo in risalto il potenziale dei viaggi responsabili.

"Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea - ha dichiarato Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Red Sea Global -. La nostra partnership con il Wttc ci aiuta a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del Mar Rosso".



Questo accordo consentirà a Red Sea Global di scambiare conoscenze e best practice con una vasta rete di leader ed esperti del settore, nonché di beneficiare della ricerca annuale promossa da Wttc sull'impatto economico che a oggi coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo.



"Con l'aggiunta di Red Sea Global come membro di valore - ha concluso Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc - rafforziamo il nostro impegno comune per un futuro più sostenibile e rigenerativo". G.G.