08:04

Per visitare Israele sarà presto possibile richiedere un visto elettronico. La destinazione si appresta infatti a introdurre un’eVisa per semplificare l’arrivo nel Paese e attirare il turismo internazionale.

La procedura di richiesta del documento prevede tre step, come spiega il portale visaisrael.com: il viaggiatore dovrà compilare un modulo online; effettuare il pagamento delle commissioni; e fornire una mail a cui sarà recapitato il visto.



Dal momento della finalizzazione della richiesta, il rilascio dell’e-Visa avverrà in “pochi giorni lavorativi”.



I requisiti base

Per avanzare le richieste per un visto base sarà necessario essere in possesso di: passaporto valido per almeno 6 mesi (sono raccomandati comunque 9 mesi) rilasciato da un Paese ammissibile; carta di debito o credito per il pagamento delle commissioni relative al rilascio del visto; e un indirizzo e-mail attivo.



Nel caso di situazioni specifiche, potrà essere necessario presentare ulteriori documenti.