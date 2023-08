‘Find your Miami’, al via la campagna multimediale

16:24

Il Greater Miami Convention & Visitors Bureau presenta due nuove campagne di marketing multimediale. Si tratta di Find Your Miami e Miami Beach Find Your Wave, iniziative promozionali per invitare viaggiatori e meeting planner a esplorare la vivace scena culturale, artistica e musicale della città.

Una brand strategy integrata che con questa doppia comunicazione si rivolge ai mercati locali, nazionali e internazionali per mostrare contenuti unici e ispirazionali attraverso più canali e mezzi mediatici.

"Questa strategia è stata implementata per aiutare i visitatori a riscoprire perché amano visitare Miami e Miami Beach - ha dichiarato David Whitaker, presidente e ceo di Greater Miami Convention & Visitors Bureau -. Le campagne invitano i visitatori a intraprendere un'avventura guidata dalla loro immaginazione immergendosi in un mondo che parla direttamente a loro, in base alle loro preferenze". G.G.