Grecia, il premier Mitsotakis: “Incendi su oltre 1.500 chilometri quadrati”

La Grecia ancora in difficoltà per l’emergenza incendi, che ha flagellato il Paese durante l’estate. Secondo il premier greco Kyriakos Mitsotakis, le superfici bruciate dagli incendi scoppiati in Grecia quest'estate supereranno i 150mila ettari, circa mille500 chilometri quadrati.

L’intervento riportato da Ansa è avvenuto durante la discussione in Parlamento sull'emergenza degli incendi che hanno colpito il Paese.



Attualmente, le fiamme continuano a divampare nell'unità periferica dell'Evros, nella foresta di Dadiàs, per il tredicesimo giorno consecutivo.



"La crisi climatica è qui - ha commentato il premier -. Assicuro che lo Stato completerà rapidamente tutte le procedure di risarcimento e la riabilitazione delle aree colpite".



ll premier ha inoltre parlato delle misure avviate per la protezione delle foreste, tra cui "più di 100 droni che saranno in grado di monitorare i punti sensibili, utilizzando l'intelligenza artificiale in modo da poter essere informati immediatamente di un focolaio di incendio quando si verifica".



Tra le tecnologie che saranno impiegate per il monitoraggio, come rileva Euronews, si trovano sensori di misurazione della temperatura, telecamere in tutti i siti archeologici e nelle foreste ad alto rischio. "Dobbiamo avere immagini satellitari migliori, ci abboneremo a sistemi avanzati di registrazione del calore satellitare che ci daranno informazioni in tempo reale sull'andamento di un incendio" ha dichiarato Mitsotakis.