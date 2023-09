08:04

Un’ottima estate per la Spagna. Il Paese ha registrato un boom di arrivi internazionali, che - stando ai dati diffusi da Frontur e Egatur - solo a luglio hanno superato quota 10 milioni, circa l’11,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

Primo mercato estero, riporta Ansa, il Regno Unito, con più di 2 milioni di turisti, il 20% del totale e il 7% in più rispetto a un anno fa. Seguono sul podio la Francia, con 1,6 milioni di visitatori, in aumento dell’11% sul 2022; e la Germania, con 1,1 milioni, il 4,8% in più dell’anno scorso. Questi tre Paesi dominano anche nel periodo compreso tra gennaio e luglio.



Tornano gli italiani

Tra i mercati in crescita figura l’Italia, che segna un gran ritorno con arrivi in aumento del 26,3%.



Volano gli arrivi dagli Stati Uniti, quasi raddoppiati rispetto alla stagione 2022, con un +48,3%.



Cresciuti anche gli arrivi del vicino Portogallo (+25%).



Mete più gettonate le Baleari, la Catalogna e l’Andalusia.