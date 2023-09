Spagna: settembre si preannuncia il migliore degli ultimi cinque anni

09:21

Il migliore settembre degli ultimi cinque anni. Potrebbe essere definito così questo mese per il turismo in Spagna, se si confermerà il trend delle prenotazioni alberghiere di questi primi giorni. Le cifre in possesso di SiteMinder rivelano infatti che il volume del booking alberghiero ha superato del 16,3% quello del 2019, il 10,8% in più rispetto alla media globale.

Predomina la componente internazionale

Tra i Paesi vicini sta facendo meglio della Spagna solo il Portogallo, a più 27,7%. Più della metà (53,5%) di tutte le prenotazioni negli alberghi spagnoli nelle ultime due settimane riguarda soggiorni nel mese di settembre, con una netta preponderanza dei visitatori internazionali, che vedono le temperature più miti e la riduzione della folla come fattori determinanti per scegliere questo periodo come ideale per le proprie vacanze.



I dati di SiteMinder mostrano che due terzi (66,2%) degli ospiti attesi in hotel a settembre saranno viaggiatori internazionali. “È piacevole vedere il ritorno così forte di questa componente - commenta Sara Padrosa, direttore regionale di SiteMinder Spagna -. Per gli hotel, questo è il momento opportuno per valutare le proprie tecnologie commerciali e assicurarsi che riflettano le preferenze e il comportamento dei viaggiatori soprattutto per quanto riguarda prenotazioni, pagamenti e comunicazione”.