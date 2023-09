Gli inglesi non rinunciano ai viaggi, l'outgoing accelera anche ad agosto

12:22

Continua il trend positivo per l’outgoing inglese, con prenotazioni in aumento anche nel mese di agosto, dopo l’exploit di luglio che faceva seguito a un forte rallentamento a giugno.

Secondo i nuovi dati di Barclays la spesa dei turisti britannici con le compagnie aeree è cresciuta, rispetto ad agosto 2022, del 32,1%, mentre le agenzie di viaggi - come riporta TTG Media - hanno registrato un ulteriore aumento del 3,7% lo scorso mese, sebbene l’incremento sia stato inferiore a quello riportato a luglio, quando la spesa con i vettori era aumentata di 39,1 punti e le prenotazioni in agenzia del 7,8%.



Anche i dati di Lastminute.com segnalano, per il mercato britannico, un incremento di prenotazioni di viaggi all-inclusive, che hanno superato i livelli dello scorso anno. Un quinto degli inglesi afferma poi che, nonostante l’aumento del costo della vita, la spesa in articoli o esperienze di lusso è ancora una priorità per mantenere lo stile di vita desiderato, con le vacanze all’estero (44%) e i soggiorni in hotel (22%) citati come le soluzioni preferite.