La tempesta Daniel flagella Grecia e Malta, bloccati i collegamenti per Skiathos

16:23

Allerta meteo per la tempesta Daniel, che in queste ore sta toccando soprattutto Grecia e Malta. Jet2.com e Tui, insieme ad altri vettori, hanno cancellato i voli per Skiathos dopo 24 ore di pioggia quasi costante, durante le quali è caduta, in un solo giorno, la stessa quantità di precipitazioni tipica dell'intero autunno.

Diversi i corsi d’acqua che hanno attraversato le strade principali, allagando attività commerciali e strutture ricettive locali e costringendo i vacanzieri a rifugiarsi nell’aeroporto dell’isola. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsitakis, ha attribuito sia la tempesta, sia gli incendi dei giorni scorsi ai cambiamenti climatici.



Daniel ha infatti colpito la Grecia centrale e occidentale da lunedì, pochi giorni dopo la messa sotto controllo di un incendio che divampava da più di due settimane nel Nord del Paese.

A Malta, aggiunge TTG Media, le condizioni meteorologiche avverse - tra cui inondazioni e forti venti - stanno colpendo l’isola, così come Gozo, tanto da bloccare il servizio di traghetti. Le conseguenze principali della tempesta si stanno facendo sentire proprio nella giornata di oggi.