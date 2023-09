Mauritius lancia la piattaforma di e-learning Mauritius Specialist

12:24

Un nuovo strumento per agenzie e t.o. arriva dalla Mauritius Tourism Promotion Authority, che continua la sua attività di formazione sul mercato italiano con Mauritius Specialist, la piattaforma di e-learning con tutti gli ultimi aggiornamenti, link a foto e materiali scaricabili, oltre che a un vero e proprio corso per conoscere tutto sull’isola.

L'e-learning si compone di 6 moduli tematici con informazioni di carattere generale sulla destinazione, sulle compagnie aeree che offrono voli per Mauritius, i vari hotel e resort in cui soggiornare, per poi approfondire ulteriormente con le principali attrazioni dell’isola, tra spiagge e entroterra, immergendosi nella cultura mauriziana.



Ciascun iscritto è libero di seguire, interrompere e riprendere il corso in qualsiasi momento dal proprio computer. Ogni modulo include un test per verificare le conoscenze acquisite. Dopo aver completato con successo tutti i moduli, si ottiene il certificato di Specialist.



La piattaforma raccoglie inoltre tutti i link di riferimento utili al sito dell’ente con i requisiti di viaggio, il form digitale All In One da compilare prima della partenza, la mappa e le brochure scaricabili in Pdf.



“Abbiamo dato vita a un nuovo strumento che raccoglie tutte le informazioni utili - spiega Mia Hezi, account director del team Mtpa Italia -. Il progetto nasce dal desiderio di offrire al trade un accesso ancora più agevole a tutto ciò che serve per organizzare viaggi a Mauritius. Ci auguriamo che numerosi agenti e tour operator si iscrivano al corso e utilizzino la nostra piattaforma per il loro lavoro quotidiano”.