Wttc: shopping tourism in piena ripresa, con Europa e America a fare da traino

12:14

Torna a macinare numeri lo shopping tourism. Dopo la battuta d’arresto determinata dalla pandemia il comparto, che nel 2019 rappresentava il 6 per cento dell’intero Pli turistico mondiale, sta progressivamente ritornando ai livelli pre covid.

E’ quanto emerge dal 'Global Retail Tourism: Trends and Insights' pubblicato dal Wttc: prima della pandemia, infatti, il segmento generava ricavi pari a 178 miliardi di dollari rappresentando, in alcune destinazioni, fino al 15% del fatturato del settore Travel & Tourism.



I dati rivelano che già nel 2021 questo segmento ha iniziato una vera e propria ripresa soprattutto in mercati come l'America e l'Europa divenendo fulcro della rinascita del settore turistico grazie anche un +82% dei ricavi nel 2022.



"Il Retail Tourism è un traino per il comparto Travel & Tourism", commenta Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc. "Contribuisce ai ricavi ma anche alla creazione di posti di lavoro e quindi complessivamente alla crescita economica". G. G.