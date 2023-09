12:33

Nel giro di pochi mesi il Kenya potrebbe eliminare il visto di ingresso per tutti i Paesi del mondo. Lo ha annunciato il presidente William Ruto in apertura del Summit africano sul clima.

Nel suo discorso, Ruto ha sottolineato come il suo Paese sia stato la culla della vita e abbia accolto le prime civiltà umane, e in questo modo sia la casa di tutta l’umanità: “E non è normale chiedere il visto di ingresso quando si torna a casa” ha detto il presidente secondo quanto riporta il The Star.



Ad oggi, i cittadini delle Comore, del Senegal e dell'Indonesia sono già esentati dal visto per recarsi in Kenya, mentre lo scorso maggio il capo di Stato keniano aveva annunciato la possibilità di abolire l'obbligo del visto per tutti i cittadini dell'Unione africana (UA) e aveva avviato colloqui bilaterali in tal senso.



Per chi arriva dall’Italia, invece, è necessario il visto. Il Paese ha attivato dal 2021 il sito per la richiesta del visto elettronico http://evisa.go.ke/evisa.html.