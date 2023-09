Miami: “Crediamo nei turisti italiani”

17:30

Un maxi investimento globale che coinvolge anche il nostro mercato e ha come obiettivo primario, per quanto riguarda l’Italia, far scalare al nostro Paese il ranking dei principali bacini emissori, dopo il blocco dovuto alla pandemia (nel 2019 eravamo 17esimi in classifica con 82mila arrivi).

Si declina in due diversi filoni il piano di marketing del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, che ha fatto partire due nuove campagne multimediali: Find Your Miami e Miami Beach Find Your Wave.



“L’obiettivo – ha spiegato in un incontro con i media a Milano Jennifer Haz (nella foto), director of communications Europe per il Miami Greater Miami Convention & Visitors Bureau - è invogliare turisti e uomini d’affari a scoprire le innumerevoli possibilità offerte dalla destinazione, dallo sport alla soft adventure, dall’arte alle eccellenze gastronomiche, in un vero e proprio melting pot di culture, suggestioni e tradizioni diverse”.



Le cifre dello sviluppo

I video giocano sul mix tra business e leisure, entrambi aspetti in continuo sviluppo a Miami. Secondo i dati più recenti del bureau, infatti, dopo la ristrutturazione e l’espansione del Miami Beach Convention Center, portata termine nel 2018 con un investimento totale di 620 milioni di dollari, nell’inverno 2025/2026 diventerà operativo il Grand Hyatt Convention Center Hotel, che aggiungerà all’offerta business della città ulteriori 8mila mq di spazi meeting e avrà 800 camere.



Ma non finisce qui: “La città – ha aggiunto Haz – è in perenne espansione. Se oggi l’offerta alberghiera conta 61mila camere in più di 480 hotel, in base ai dati Str ci sono ancora quattro strutture che apriranno da qui a fine anno, cui si aggiungeranno 10 nuovi hotel nel 2024, per un totale di 1.721 camere, e 28 altre strutture costruite ex novo nel 2025, che arricchiranno il panorama ricettivo di Miami di ulteriori 6.278 sistemazioni upper level”.

Sul fronte dei voli la novità che può interessare anche il nostro mercato è che, dall’estate 2024, anche Condor volerà su Miami da Francoforte. Unico volo diretto dall’Italia è quello operato da Ita Airways, che decolla da Fiumicino. Nel 2022 il Miami International Airport ha accolto 50,6 milioni di passeggeri, di cui 21,4 internazionali.

Stefania Galvan