Bear Grylls Survival Academy sbarca in Arabia a The Red Sea e Amaala

13:03

La Bear Grylls (nella foto) Survival Academy sbarca in Arabia Saudita grazie a Red Sea Global. Una collaborazione che, sfruttando l'offerta del celebre marchio di avventura e sopravvivenza, darà agli appassionati di outdoor l'opportunità di imparare le principali abilità di team building e adattamento nella natura.

Una scelta che peraltro sposa perfettamente lo spirito delle destinazioni, The Red Sea e Amaala, orientate a un turismo del benessere inclusivo, che offra esperienze accessibili per gli ospiti e per i visitatori con disabilità e bisogni speciali.



"The Red Sea in Arabia Saudita presenta alcuni degli ambienti naturali più diversi che abbiamo mai visto - dichiara Paul Gardiner, direttore generale di Bgsa -. Non vediamo l'ora di sviluppare una serie di sfide e attività tipiche della Bgsa che permettano alle persone di testare e infine superare i propri limiti e le proprie aspettative".



Red Sea Global, parallelamente, si occuperà del recruiting e della formazione di personale locale appassionato di escursionismo.



"Bear Grylls è conosciuto in tutto il mondo per le sue adrenaliniche avventure - commenta John Pagano, group ceo di Red Sea Global -. Lavoreremo con il team della Bear Grylls Survival Academy - conclude - per sviluppare soluzioni outdoor per tutti, adulti o giovani, e indipendentemente dalle capacità fisiche e cognitive".



Gaia Guarino