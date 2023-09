Sports Illustrated lancia una linea di resort per gli sportivi

17:24

Il turismo sportivo sta diventando uno dei grandi asset dei viaggi leisure. Si moltiplicano, infatti, i viaggi per appassionati di diverse discipline, e le richieste di poter praticare diversi tipi di sport negli hotel e nei resort nel corso della vacanza.

Sulla scia di questo trend, scendono in campo i grandi brand. A dare il calcio d’inizio è Sports Illustrated, rivista di culto per gli appassionati di sport, che ha annunciato la nascita di una collezione di resort, sotto il brand Sports Illustrated Resorts.



I resort a tema sportivo saranno situati all'interno delle città universitarie o vicino alle università. Ogni resort di Sports Illustrated sarà caratterizzato da un hotel a servizio completo, un club vacanze e condomini residenziali. Il marchio prevede inoltre di espandersi in altri segmenti, tra cui beach club e "parchi esperienze" interattivi nelle destinazioni del tempo libero.



Si prevede che il primo complesso Sports Illustrated aprirà vicino all'Università dell'Alabama a Tuscaloosa nel 2025. Oltre all'hotel, al club vacanze e alle residenze, la struttura avrà un centro salute/benessere SI Fit e vari luoghi di ristorazione e intrattenimento.



Il nuovo concept si basa su un resort Sports Illustrated esistente, lo Sports Illustrated Resorts Marina & Villas Cap Cana, che ha aperto lo scorso anno nella Repubblica Dominicana.



La linea di resort a marchio verrà realizzata da Sports Hospitality Ventures e Travel + Leisure Co.