Inaugurato lo Swiss Family Village a Milano

di Alberto Caspani

12:56

L’autunno svizzero si tinge di neroazzurro. A inaugurare lo Swiss Family Village di Milano, allestito in piazza Gae Aulenti sino al prossimo 1° ottobre, è stato infatti chiamato il portiere interista e della nazionale elvetica Yann Sommer: nuovo ambasciatore di Svizzera Turismo insieme all’affezionata Michelle Hunziker, pronto a far conoscere a giovani e famiglie italiane l’offerta ‘active” della destinazione.

“Parchi e aree gioco attrezzate - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia - ma anche reti di sentieri e piste ciclabili facilmente raggiungibili via treno, o con mezzi pubblici, sono fra i principali focus della stagione autunnale: il nostro foliage ‘a chilometro zero’ irrompe sin dai centri urbani del Canton Ticino, raggiungendo l’apice in mete popolari come Zurigo o l’area di Interlaken”.



Per familiarizzare con le nuove proposte, lo Swiss Family Village prevede sia stand informativi che riproduzioni dei treni panoramici, unitamente a pareti da scalare, pump truck e percorso albering per i più giovani: “i turisti sostenibili di domani”. Con un +3,5% di pernottamenti fra gennaio e luglio 2023, la Svizzera è tornata ai livelli prepandemici, per quanto trascinata ancora da un mercato domestico a doppia cifra. Gli italiani restano invece al di sotto dei risultati 2019 (109mila arrivi per circa 201mila pernottamenti estivi, pari a un -2,5%), con un crescente interesse per le montagne dei Grigioni e del Vallese.