Repubblica Dominicana a quota 7 milioni, il 2023 sarà l'anno record

11:54

Sono oltre 7 milioni gli arrivi turistici accolti finora dalla Repubblica Dominicana. Una cifra record, che rappresenta un incremento di 25 punti percentuali rispetto al 2022. Nel solo mese di agosto hanno visitato il Paese 782mila turisti, facendo di questo mese il migliore in assoluto nella storia turistica dominicana.

La destinazione ora è la seconda del Sud America per numero di ingressi, come riporta TravelDailyNews. Sulla base delle tendenze il Ministero del Turismo dominicano prevede di accogliere 10 milioni di visitatori entro la fine dell'anno, una cifra che farebbe del 2023 il miglior anno in assoluto per il Paese, che raggiungerebbe così quasi un rapporto uno a uno tra turisti e cittadini.



Anche ForwardKeys, una delle principali società di analisi delle tendenze del turismo, supporta questa brillante prospettiva. Le tendenze più recenti in materia di biglietteria aerea suggeriscono che il quarto trimestre vedrà una crescita significativa in tutti i Caraibi rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. Si prevede però che la Repubblica Dominicana registrerà l’incremento più elevato, pari al 54%. Stati Uniti, Canada, Colombia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sono finora responsabili di un totale combinato dell’81% del turismo nel Paese, con una permanenza media dei visitatori di otto giorni.