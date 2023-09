14:35

“Sulla scia dell’Adventure Travel World Summit da poco conclusosi proprio in Hokkaido, vogliamo portare a Rimini l’offerta outdoor e del turismo d’avventura nipponica, ancora poco conosciuta”. Così Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo dell’Ente Nazionale del Turismo Giapponese in Italia, introduce la partecipazione del Paese alla prossima edizione di TTG Travel Experience, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group in programma a Rimini Fiera dall’11 al 13 ottobre.

Un appuntamento importante per il Giappone, che vedrà anche la partecipazione di diversi partner con i quali portare all’attenzione del mercato le attività sul fronte honeymoon, gli itinerari meno classici e il Paese più autentico e sostenibile.



“L’anno scorso la nostra partecipazione a TTG è stata accompagnata dalla notizia della riapertura del Giappone al turismo internazionale – ha aggiunto Mizuuchi -; quest’anno, invece, torniamo a Rimini forti della conferma che, nonostante il lungo stop, il nostro Paese non ha mai lasciato le bucket list dei viaggiatori italiani”.