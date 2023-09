Bahamas vara la piattaforma di e-learning nell'anno dei record

15:56

Ci sarà anche una piattaforma di e-learning in italiano per le Bahamas. E’ questa una delle principali novità dell’arcipelago, che sarà presente a Rimini per la sessantesima edizione di TTG Travel Experience.

Un appuntamento che arriva in un anno che per le Bahamas sta facendo segnare un record di arrivi turistici, quasi sei milioni nei primi sette mesi dell’anno, con un luglio da record: +59 per cento sull’anno precedente e soprattutto +30 sul 2019, l’anno migliore di sempre. Una tendenza che ha anche dato una forte spinta alla spesa turistica, con la media giornaliera aumentata quasi del 60 per cento.



Un trend, inoltre, che non ha risparmiato il pubblico italiano: gli arrivi dalla Penisola quest’anno sono infatti cresciuti di oltre 70 punti percentuali.