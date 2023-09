Caraibi: ecco le destinazioni top del 2023

08:52

"Gli operatori attendono con ansia la stagione invernale, che per i Caraibi tradizionalmente è il periodo migliore per organizzare una vacanza al sole.Fra le destinazioni che hanno registrato quest'anno la performance migliore figura la Giamaica. Lo conferma il ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha dichiarato come il Paese sia l'unica nazione dei Caraibi ad avere pienamente incrementato i propri ricavi dopo la pandemia. Complessivamente nel 2023 supererà il 2019 del 5 per cento sul numero di visitatori: l'anno si potrebbe chiudere, infatti, con 2,9 milioni di arrivi che si tradurrebbero in 200mila turisti in più rispetto a 4 anni fa e in un più 22 per cento sui ricavi della travel industry. Rilevante per la Giamaica è altresì il mondo delle crociere che, secondo Bartlett, tornerà ai livelli del 2019 a fine 2024...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)