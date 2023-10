Il Perù chiude tre aree del Machu Picchu per evitare 'l'usura da turismo'

13:58

L'overtourism non colpisce solo le grandi città ma anche i siti archeologici e naturalistici. Così il Perù ha deciso di chiudere tre aree della cittadella Inca di Machu Picchu a Cusco proprio per evitare che l'eccesso di turisti porti all'usura degli elementi in pietra.

Come riporta ansa.it la direttrice del ministero della cultura, Maritza Rosa Candia, ha affermato che l'elevato passaggio di persone sta provocando il deteroriamento in alcuni elementi del Tempio del Condor, dell'Intihuatana e del Tempio del Sole.



Secondo le stime dello stesso ministero ogni giorni accedono all'area dai 3.600 ai 3.800 turisti.