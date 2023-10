Giordania Partner Country a TTG nell'anno degli arrivi record dall'Italia

10:57

Sarà Partner Country della manifestazione per il secondo anno consecutivo la Giordania, che approda a TTG Travel Experience con uno stand da 440 metri quadri all’interno del quale troveranno spazio 37 espositori, tra cui anche la compagnia aerea Royal Jordanian.

E il Paese arriverà a Rimini dall’11 al 13 ottobre forte di risultati notevoli sul mercato italiano: con oltre 107mila arrivi fino alla fine di settembre sono stati infatti triplicati i numeri dello scorso anno, già molto positivo. I numerosi collegamenti aerei, tra i fattori di successo della destinazione, sono stati ulteriormente potenziati per l’inverno 2023/24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali.



“Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 – ha sottolineato il country manager Italia Marco Biazzetti -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio”. In fiera a Rimini saranno presenti anche Luma al Kathib, già area manager Italia fino al 2014 e attualmente vicedirettrice marketing della sede centrale del Jordan Tourism Board, e Nadia Pasqual, media relations & PR per il mercato italiano.