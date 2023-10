Polonia verso un 2023 convincente: dati positivi sull'Italia

15:33

I dati di mercato confermano il buon momento. Nel primo trimestre 2023 sono stati 162mila gli italiani che hanno raggiunto la Polonia, generando una spesa complessiva di circa 114 milioni di euro.

“Si tratta di dati ancora parziali - osserva Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente -, poiché mancano i numeri dell’estate, ma che già ci anticipano un trend in decisa crescita”. A supporto di questa tendenza, cresce l’impegno nei confronti del trade, a cui verrà dedicata una serie incontri di formazione online e di fam trip, così da permettere una più approfondita conoscenza della destinazione.



“Il messaggio che intendiamo far passare ai professionisti del settore - aggiunge la direttrice dell’Ente nazionale polacco per il turismo -, e quindi al cliente finale, è che il nostro è un Paese vario, dall’offerta ampia e moderna, in grado di coniugare città d’arte e ‘green', con 23 parchi nazionali, riserve, montagne, laghi e le sabbie bianche del Baltico”.



E per dare forza a tutto questo, la Polonia sarà protagonista di un roadshow in Italia, che si terrà a novembre con tappe a Milano, Venezia Mestre e Roma; mentre a dicembre si terrà il ‘Buy Poland’ a Danzica. S. P.