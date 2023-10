Turismo Irlandese rilancia sui tre asset dello sviluppo turistico

15:58

Tutela ambientale, destagionalizzazione e regionalità. Sono questi i tre asseti su cui baserà la promozione di Turismo Irlandese, che sarà presente in fiera a Rimini con numerosi partner, rappresentativi di diversi segmenti dell’industria turistica.

“TTG Travel Experience è un evento di rilievo nell’agenda di Turismo Irlandese che ci vede sempre presenti con l’industria turistica e tante novità dall’isola di Irlanda, favorendo incontri con gli operatori italiani al fine di sviluppare insieme idee e opportunità per il futuro – dice la direttrice Marcella Ercolini -. A settembre abbiamo lanciato la nostra nuova campagna “Irlanda, Dritto al Cuore” con idee e itinerari per l’autunno-inverno nelle destinazioni di Cork, Galway, Belfast e Dublino con suggerimenti per esplorare i dintorni e le meravigliose aree naturali che circondano le nostre città”.



Al centro dell’attenzione, anche in funzione di destagionalizzare e di favorire gli arrivi in tutte le contee, il piano voli che con la sua ramificazione vede Dublino servita da ben 18 aeroporti italiani. Novità assoluta è la nuova tratta Torino-Belfast, attiva a partire dal 18 dicembre, che andrà a sommarsi agli altri due collegamenti diretti per l’Irlanda del Nord da Milano Bergamo e da Verona.