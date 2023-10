16:25

Scoprire il Messico attraverso uno dei suoi Stati iconici, lo Yucatàn. “Nel 2021 il Messico è stato il secondo Paese più visitato al mondo, mentre nel 2022 ha ottenuto il terzo posto - spiega María de los Ángeles Arriola Aguirre (nella foto), console a Milano -. Il numero di turisti in arrivo dall’Italia sta tornando a crescere – prosegue – con 122,6 mila visitatori nel 2022, sebbene le cifre del 2018 con i suoi 183,9 mila arrivi siano ancora distanti”.

Perché lo Yucatàn può dunque divenire una destinazione fondamentale per il turismo messicano? Sicuramente per i collegamenti che consentono di raggiungere l’aeroporto internazionale di Mérida via Cancun o Città del Messico, oltre che dagli Stati Uniti o dal Guatemala seguendo la rotta del percorso Maya. Ma non solo, il piacere di vivere in estate tutto l’anno rende la meta ideale in qualunque stagione. Lusso, natura, avventura, vacanze romantiche e molto altro costituiscono i pilastri dell’offerta turistica dello Yucatàn. G. G.