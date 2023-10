10:26

Bariloche, porta della Patagonia, è stata una delle protagoniste dell’Argentina a TTG Travel Experience. Una destinazione che sta riscuotendo sempre più interesse tra i tour operator italiani, come spiega Fernando Amer, direttore del trade per la destinazione: “Operatori come Tour 2000 e Latitud Patagonia, che sono tra quelli che inviano il maggior numero di passeggeri in Argentina, hanno aumentato significativamente il numero di proposte che includono San Carlos de Bariloche e la Patagonia settentrionale nei loro cataloghi” sostiene.

Pubblicità

Soft adventure in Patagonia

“Bariloche - aggiunge Natalia Pisoni, coordinatrice dei mercati di Inprotur (Istituto Nazionale di promozione Turistica) – è ideale per il pubblico giovane, che ama le destinazioni legate al turismo di avventura, il trekking e le escursioni. Inoltre, anche se in numero minore, esiste un pubblico di appassionati di sci che sa che a Bariloche trova una delle migliori stazioni sciistiche d'America”.



Il mercato italiano, sottolinea Pisoni, sta rapidamente tornando ai nueri pre-Covid. “Per il 2024 – anticipa - puntiamo alla cifra di 150.000 arrivi dal Belpaese”. Fondamentale sarà la collaborazione con il trade turistico, anche per pensare a iniziative rivolte alla distribuzione con momenti formativi in differenti città italiane e con l’organizzazione di fam trip dedicati alla conoscenza diretta del prodotto.



Enogastronomia, il tema nuovo

“L’obiettivo per il 2024 - conclude Pisoni - è duplice: da un lato vogliamo continuare il lavoro di consolidamento del mercato italiano, anche grazie all’interazione con gli operatori e al ruolo determinante dei collegamenti aerei diretti di Aerolíneas Argentinas e di Ita Airways; dall’altro vogliamo diversificare ulteriormente, puntando su nicchie particolari legate all’avventura o all’esperienzialità e su temi nuovi, per esempio, come l’enogastronomia”. L’Argentina sta, infatti, per fare il suo ingresso nella Guida Michelin, con l’annuncio della selezione dei ristoranti in programma il 24 novembre, “e questa novità darà visibilità al nostro straordinario patrimonio culinario e agroalimentare”.